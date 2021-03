Campobello: Chiarimenti da parte del sindaco sulla sentenza della corte dei conti

A seguito della pubblicazione su alcune testate giornalistiche della già nota sentenza della corte dei conti relativa agli incarichi conferiti ad esperti esterni, come avevo già avuto modo di chiarire, mi preme precisare ulteriormente che li ho ritenuti legittimi, perché conformi alle leggi che li consentono e che li disciplinano. A seguito della pubblicazione su alcune testate giornalistiche della già nota sentenza della corte dei conti relativa agli incarichi conferiti ad esperti esterni, come avevo già avuto modo di chiarire, mi preme precisare ulteriormente che li ho ritenuti legittimi, perché conformi alle leggi che li consentono e che li disciplinano.

Per quanto riguarda, in particolare, l’incarico conferito al portavoce, oltre ad aver applicato le norme nazionali e regionali in materia, nel conferimento dello stesso, mi sono attenuto anche ai principi fissati da 2 diverse sentenze emanate negli anni passati dalla stessa Corte proprio nei riguardi del Comune di Campobello con cui veniva sancita la regolarità di tale tipologia di incarico nei modi e nei termini che mi sono stati stranamente contestati.