Campobello: CALENDARIO ISOLA ECOLOGICA MOBILE

CALENDARIO ISOLA ECOLOGICA MOBILE

MAGGIO 2021

Nelle giornate di seguito elencate, tutti i Cittadini potranno conferire in maniera autonoma i propri rifiuti urbani, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (fino al riempimento del cassone).

SERVIZIO RISERVATO AI SOLI RESIDENTI

Sabato 8 maggio, parcheggio C.da Birribaida

INGOMBRANTI e LEGNO

(arredi, materassi, divani, mobili in legno e plastica, reti, ecc…)

***

Sabato 15 maggio, parcheggio C.da Birribaida

R.A.E.E.

(frigoriferi, TV, condizionatori, elettrodomestici, computer, ecc…)

***

Sabato 22 maggio, Via Antonio Maccari (ex Via A. Volta) a Torretta Granitola

SFALCI DI POTATURA

(erba, fogliame, ramaglie, ceppi, ecc…)

***

Sabato 28 maggio, parcheggio Via Segesta (ex 114a EST) a Tre Fontane

SFALCI DI POTATURA

(erba, fogliame, ramaglie, ceppi, ecc…)