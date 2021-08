Campobello. Appello del Sindaco a vaccinarsi. Istituito tav. tecnico Asp-Comuni di Campobello, Castelvetrano e Castellammare

Appello del Sindaco a vaccinarsi.

Al fine di incentivare le vaccinazioni nei comuni che non hanno ancora raggiunto il target (e il nostro Comune, purtroppo, si attesta ancora al terzultimo posto in provincia di Trapani), è stato istituito ieri un tavolo tecnico tra Asp e i comuni di Campobello, Castelvetrano e Castellammare del Golfo.

Nei prossimi giorni saranno intraprese iniziative condivise con il coinvolgimento di medici di base e pediatri.

Ancora una volta, cari concittadini mi appello al vostro senso di responsabilità. Abbiate rispetto per la vostra salute e per quella degli altri, abbiate fiducia nella scienza e diffidate invece dalle “chiacchiere” prive di fondamento e dalle fake news.

Il vaccino è al momento l’unica strategia scientifica che abbiamo a disposizione per scongiurare morti, ricoveri e disastro economico.

#VACCINIAMOCI

