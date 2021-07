CAMPOBELLO. ANTONELLO VENDITTI: UNICA DATA ALLE CAVE DI CUSA MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

ANTONELLO VENDITTI: UNICA DATA ALLE CAVE DI CUSA MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

È stato annullato il concerto del 5 agosto previsto nella stessa location

A causa di motivi tecnici organizzativi, il concerto di Antonello Venditti previsto alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara (TP) giovedì 5 agosto, è annullato.

Resta invece confermato il concerto previsto nella stessa location la sera precedente, mercoledì 4 agosto.

I biglietti acquistati per il 5 agosto rimangono validi per assistere allo spettacolo del 4 agosto.

Sarà necessario contattare l’organizzatore e/o il circuito dove sono stati acquistati per le informazioni necessarie alla riassegnazione di un segnaposto numerato.

L’inizio del concerto del 4 agosto è previsto alle ore 21.30.

Il concerto durerà un’ora e 45 minuti e terminerà alle ore 23.15.

La prevendita è attiva su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.

Per info: puntoeacapo.uno e friendsandpartners.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...