CAMPOBELLO. STAGIONALI, PREV.NE ANTI COVID: L’AMM. COMUNALE INCONTRA IL COMPARTO OLIVICOLO

ACCOGLIENZA LAVORATORI STAGIONALI, PREVENZIONE CONTAGI E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTI COVID: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRA GLI OPERATORI DEL COMPARTO OLIVICOLO, IL 24 SETTEMBRE, NELL’EX CHIESA DELL’ADDOLORATA

Il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore comunale all’Agricoltura Vincenzo Pisciotta invitano gli operatori del comparto agricolo campobellese a partecipare all’incontro, che si terrà venerdì 24 settembre, alle ore 18.30, nell’auditorium dell’ex chiesa dell’Addolorata al fine di discutere sugli esiti degli ultimi incontri che si sono tenuti in Prefettura nell’ambito del Tavolo tecnico permanente contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

L’incontro ha l’obiettivo di aprire un confronto al fine di gestire in maniera condivisa l’accoglienza dei lavoratori migranti stagionali che anche quest’anno, a partire dall’inizio di settembre hanno cominciato a popolare numerosi il nostro paese per la raccolta delle olive, oltre che quello di illustrare le recenti misure adottate dal Governo al fine di contrastare la diffusione del contagio, promuovendo iniziative volte al potenziamento della campagna di vaccinazione anche tra i lavoratori stagionali.

