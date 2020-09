[Amministrative 2020] CONTINUIAMO INSIEME A COSTRUIRE IL FUTURO DI CAMPOBELLO/1: PASSERELLA IN LEGNO PER PASSEGGIATA A MARE NELLA ZONA COSTIERA DI TORRETTA GRANITOLA

CONTINUIAMO INSIEME A COSTRUIRE IL FUTURO DI CAMPOBELLO/1: PASSERELLA IN LEGNO PER PASSEGGIATA A MARE NELLA ZONA COSTIERA DI TORRETTA GRANITOLA

La valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico rappresenta un’importante priorità del nostro programma elettorale.

Oltre alle iniziative che abbiamo già perseguito, tra cui vanno annoverate l’inserimento del Comune nella Rete Museale Belicina, che ha consentito di inserire il Museo della Civiltà Contadina in un circuito di cui fanno parte 11 comuni, i parchi archeologici di Selinunte-Cave di Cusa e di Segesta, la Fondazione Orestiadi, il CAM, l’itinerario “la Rotta dei Fenici”, Legambiente e diverse associazioni ed enti del territorio, di particolare importanza si è rivelata l’adesione del nostro Comune al Gruppo di Azione Costiera “Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, nell’ambito del quale l’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 90.000 euro per la realizzazione di una passerella in legno per “passeggiata a mare” nella zona costiera di Torretta Granitola”. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione della borgata marinara, rivalutando il tradizionale “mercato del pesce” mediante la realizzazione di una passerella lignea articolata su più livelli sopra la spiaggetta. Sulla base del progetto redatto dall’Amministrazione comunale, il GAC procederà ad appaltare le opere.