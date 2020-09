[Amministrative 2020] Campobello. Stasera il comizio del Candidato Passanante. A seguire degustazione prodotti tipici

Sarà presentato il progetto per un reale Cambiamento di Campobello

Stasera, venerdì 25 settembre, il Candidato Sindaco Avv. Gaspare Passanante terrà il primo comizio pubblico in piazza Garibaldi alle 20.30 a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Durante l’incontro, sarà presentato il progetto della lista “Insieme per Campobello”, costituita da cittadini laboriosi, pronti a mettersi in gioco per il bene della comunità.

“La partecipazione è importante. Il 4 e il 5 ottobre, i campobellesi sono chiamati alle urne per votare il nuovo sindaco. – afferma il Candidato Sindaco Passanante – mi auguro che, colgano questa occasione per poter conoscere le idee e il nostro programma elettorale per un reale Cambiamento di Campobello.”

A chiusura degli interventi, i candidati al consiglio comunale, gli assessori designati e il Candidato Sindaco Avv. Gaspare Passanante, incontreranno i concittadini durante un momento conviviale con degustazione di prodotti tipici locali.

E’ richiesta l’osservanza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria: usare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.

Di seguito, il link all’evento sul social network facebook:

https://facebook.com/events/s/grande-comizio-gaspare-passana/321281348975991/?ti=cl

Staff Candidato Sindaco Avv. Gaspare Passanante

Lista “Insieme per Campobello”

