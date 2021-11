A CAMPOBELLO SCUOLE CHIUSE PER ALLERTA METEO GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE

A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore arancione (preallarme) diramato qualche ora fa dal Dipartimento regionale di Protezione civile, in via precauzionale, il sindaco Giuseppe Castiglione, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata di domani, giovedì 11 novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...