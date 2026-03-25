Campobello di Mazara, via libera in Giunta alla “Rottamazione Quinquies” delle entrate comunali

CAMPOBELLO DI MAZARA – La Giunta comunale ha approvato, con deliberazione n. 65 del 24 marzo 2026, la proposta di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, dando il via alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”. Il provvedimento, previsto dalla Legge di Bilancio 2026, dovrà ora passare al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Si tratta di una misura straordinaria che consente agli enti locali di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, con l’obiettivo di migliorare la riscossione e ridurre il contenzioso.

Il regolamento, adottato su impulso del sindaco Giuseppe Castiglione, nasce anche a seguito di due specifiche richieste avanzate dallo stesso primo cittadino: una inviata il 28 gennaio all’Organismo Straordinario di Liquidazione e un’altra, il 12 febbraio, al direttore dei servizi finanziari, dottor Pantaleo.

Cosa prevede la rottamazione

La misura riguarda un ampio arco temporale e diverse tipologie di entrate. In particolare, potranno essere oggetto di definizione agevolata:

avvisi di accertamento esecutivi

ingiunzioni fiscali

tributi comunali come IMU, TASI e TARI

entrate extra-tributarie e patrimoniali

Il periodo interessato va dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2026.

Non solo: la “rottamazione” include anche le controversie tributarie e civili ancora pendenti, in qualsiasi stato e grado di giudizio, compresi i procedimenti in Cassazione e quelli oggetto di rinvio, purché il ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il 1° gennaio 2026.

Obiettivi e impatto

L’iniziativa rappresenta una scelta strategica dell’Amministrazione comunale, finalizzata da un lato a incrementare la capacità di riscossione dell’ente, dall’altro a offrire ai cittadini un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione debitoria in modo agevolato.

Riduzione del contenzioso, maggiore liquidità per le casse comunali e un rapporto più collaborativo con i contribuenti: sono questi gli obiettivi principali del provvedimento.

Adesso la parola passa al Consiglio comunale, chiamato a esprimersi sull’approvazione definitiva del regolamento.

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