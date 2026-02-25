Campobello News

Campobello di Mazara, via ai controlli sulla differenziata: rimossi i contenitori carrellati stradali per i condomini

Feb 25, 2026

A partire da lunedì 2 marzo, a Comune di Campobello di Mazara verranno rimossi i contenitori carrellati per la raccolta differenziata collocati su strade pubbliche e utilizzati dai condomini sprovvisti di aree private o di pertinenza esclusiva.

Il provvedimento è stato ufficializzato con l’Ordinanza Sindacale n. 24 del 16 febbraio 2026, che disciplina le nuove “Modalità di esposizione dei rifiuti con prescrizioni specifiche per le utenze condominiali in zone servite dal servizio di raccolta porta a porta”.

Stop ai carrellati stradali

L’obiettivo dell’ordinanza è chiaro: rafforzare il controllo sulla raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano, eliminando i carrellati condominiali posizionati stabilmente sulle aree pubbliche.
Di conseguenza, i condomini che non dispongono di spazi interni accessibili agli operatori ecologici non potranno più utilizzare i contenitori stradali.

Come conferire correttamente i rifiuti

Le utenze condominiali dovranno quindi:

  • utilizzare esclusivamente i mastelli individuali;

  • esporli solo nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta porta a porta attualmente in vigore.

Un cambiamento che richiederà maggiore attenzione e collaborazione da parte dei residenti, ma che punta a una gestione più ordinata ed efficiente dei rifiuti.

Ritiro dei mastelli: dove e quando

Per i condomini che risultano sprovvisti, in tutto o in parte, dei mastelli per la differenziata, è possibile richiederli presso l’Ufficio ARO (V Settore), situato in Piazza Garibaldi, all’interno del Palazzo Accardi.
📍 Giorni e orari: martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 12:00.

L’annuncio del Sindaco

L’informazione è stata diffusa anche attraverso un post pubblicato su Facebook dal sindaco Giuseppe Castiglione, che ha invitato i cittadini al rispetto delle nuove disposizioni per una città più pulita e decorosa.

