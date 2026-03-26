Campobello di Mazara, ufficiale la quarta candidata

Adesso è ufficiale: sarà Gioacchina Catanzaro la quarta candidata alla carica di sindaco di Campobello di Mazara.

Si completa così il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative, con una sfida che si preannuncia aperta e articolata. Accanto ai tre candidati già espressione dell’area centrodestra, entra quindi in campo una figura sostenuta da un’area civica vicina al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e ad altre realtà del territorio.

Catanzaro è impiegata amministrativa presso il Tribunale di Marsala, un ruolo che le ha permesso di acquisire esperienza diretta nel funzionamento della macchina pubblica e nella gestione delle procedure amministrative. Un profilo concreto, a contatto quotidiano con cittadini e istituzioni.

La sua candidatura rappresenta una proposta alternativa nel panorama politico locale, con l’obiettivo di intercettare una parte dell’elettorato che guarda a sinistra e non solo.

Il confronto elettorale entra dunque nel vivo.

Sul fronte del centrodestra restano in campo Piero Di Stefano, segretario di Fratelli d’Italia a Campobello di Mazara

Daniele Mangiaracina, sostenuto da Forza Italia e dall’onorevole regionale Bica

Dott. Giuseppe Stallone, anch’egli riconducibile alla stessa area politica di centro-destra .

Con quattro candidati ufficiali, la competizione si annuncia più aperta che mai. Saranno programmi, visioni e capacità di interpretare le esigenze del territorio a determinare l’esito di una sfida decisiva per il futuro amministrativo della città.

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