Campobello di Mazara, si allarga la coalizione civica: entra “Azzurri per Campobello”

La coalizione civico-politica composta dai movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I. e Generazione Futura comunica ufficialmente alla città di Campobello di Mazara l’ingresso in coalizione del movimento “Azzurri per Campobello”.
Il percorso avviato nelle scorse settimane, fondato sui principi di condivisione e inclusione politico-sociale, rimane aperto all’adesione di ulteriori movimenti e partiti politico-civici. Un cammino che, secondo la coalizione, rappresenta oggi l’unica strada costruttiva per offrire alla città una reale e concreta scelta politica, trasparente e credibile, in vista delle prossime elezioni amministrative.
L’unità della coalizione si basa sull’adozione condivisa di un cronoprogramma comune che, oltre all’azzeramento delle posizioni, prevede tre passaggi fondamentali:
-
la formulazione di un programma amministrativo unitario e la sua successiva presentazione alla cittadinanza;
-
l’indicazione dei candidati al Consiglio comunale individuati dai singoli gruppi;
-
la scelta del candidato sindaco, che sarà successivamente ufficializzato alla città.
Come già sottolineato nei precedenti comunicati, l’obiettivo della coalizione è quello di coinvolgere in maniera democratica la popolazione campobellese in un processo di rinnovamento e riforma del territorio. Per questo motivo, chiunque voglia aderire al progetto sarà accolto favorevolmente.
Di seguito i rappresentanti dei movimenti aderenti alla coalizione:
Cambia-Menti:
Sabina Lazzara
Francesco Passanante
Tommaso Di Maria
Campobello Nuova:
Mauro Stallone
Futuristi:
Fabrizio Accardi
N.O.I.:
Antonino Lucchino
Silvio Alagna
Generazione Futura:
Vincenzo Cuttone
Azzurri per Campobello:
Michele Di Natale
Giuseppe Caravà
Campobello di Mazara, 9 gennaio 2026