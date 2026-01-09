Campobello di Mazara, si allarga la coalizione civica: entra “Azzurri per Campobello”

Riceviamo e pubblichiamo

La coalizione civico-politica composta dai movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I. e Generazione Futura comunica ufficialmente alla città di Campobello di Mazara l’ingresso in coalizione del movimento “Azzurri per Campobello”.

Il percorso avviato nelle scorse settimane, fondato sui principi di condivisione e inclusione politico-sociale, rimane aperto all’adesione di ulteriori movimenti e partiti politico-civici. Un cammino che, secondo la coalizione, rappresenta oggi l’unica strada costruttiva per offrire alla città una reale e concreta scelta politica, trasparente e credibile, in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’unità della coalizione si basa sull’adozione condivisa di un cronoprogramma comune che, oltre all’azzeramento delle posizioni, prevede tre passaggi fondamentali:

la formulazione di un programma amministrativo unitario e la sua successiva presentazione alla cittadinanza; l’indicazione dei candidati al Consiglio comunale individuati dai singoli gruppi; la scelta del candidato sindaco, che sarà successivamente ufficializzato alla città.

Come già sottolineato nei precedenti comunicati, l’obiettivo della coalizione è quello di coinvolgere in maniera democratica la popolazione campobellese in un processo di rinnovamento e riforma del territorio. Per questo motivo, chiunque voglia aderire al progetto sarà accolto favorevolmente.

Di seguito i rappresentanti dei movimenti aderenti alla coalizione:

Cambia-Menti:

Sabina Lazzara

Francesco Passanante

Tommaso Di Maria

Campobello Nuova:

Mauro Stallone

Futuristi:

Fabrizio Accardi

N.O.I.:

Antonino Lucchino

Silvio Alagna

Generazione Futura:

Vincenzo Cuttone

Azzurri per Campobello:

Michele Di Natale

Giuseppe Caravà

Campobello di Mazara, 9 gennaio 2026

