Campobello di Mazara riaccende la magia del grande schermo: inaugura il Cine Teatro Olimpia

Dopo ben 25 anni di silenzio, Campobello di Mazara torna finalmente ad avere il suo cinema. Un traguardo storico e carico di emozione: il Cine Teatro Olimpia riapre le sue porte e lo fa col botto, scegliendo per la serata inaugurale la prima proiezione del film colossal “Avatar: Fuoco e Cenere”, uno degli eventi cinematografici più attesi del momento.

La riapertura del Cine Teatro Olimpia non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio ritorno alla vita sociale della città. Dopo un quarto di secolo, Campobello ritrova un luogo di aggregazione, cultura, svago e condivisione, pensato per grandi e bambini, famiglie, giovani e appassionati di cinema. Un punto di riferimento che mancava e che oggi torna a essere cuore pulsante della comunità.

Il cinema non è solo uno schermo: è incontro, emozione, crescita culturale. È uno spazio dove si ride, si sogna, ci si commuove insieme. La riapertura dell’Olimpia rappresenta una rinascita e un segnale forte di fiducia nel futuro, nella bellezza dello stare insieme e nel valore della cultura come collante sociale.

📅 L’appuntamento è per mercoledi 17 dicembre alle ore 20.30, per l’inaugurazione ufficiale del Cine Teatro Olimpia e la proiezione del film “Avatar: Fuoco e Cenere”.

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza: partecipate, riempite la sala, fate sentire il vostro entusiasmo. Dopo 25 anni, Campobello di Mazara torna a sedersi in poltrona davanti al grande schermo.

Il cinema è di nuovo casa. 🎬✨

