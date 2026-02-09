Campobello di Mazara: raggiunte 20 donazioni, l’AVIS rilancia l’appello ai cittadini

Importante segnale di solidarietà a Campobello di Mazara, dove la sede locale dell’AVIS ha annunciato il raggiungimento del traguardo di 20 donazioni di sangue, risultato che testimonia la generosità e la partecipazione della comunità. «Siamo felici di annunciare che oggi abbiamo raggiunto il traguardo di 20 donazioni – fanno sapere dall’associazione –. Vogliamo ringraziare di cuore ognuno di voi per la generosità e il supporto costante: ogni contributo è un passo avanti importante per la nostra causa».

Nonostante il risultato positivo, l’AVIS ricorda che le scorte di sangue restano basse e rinnova l’invito ai cittadini a continuare a donare. L’associazione ha lanciato un nuovo appello alla donazione invitando tutti coloro che possono a recarsi presso la sede di via Sandro Pertini 6, dove bastano pochi minuti per compiere un gesto capace di salvare vite umane.

Per i donatori è consigliata una colazione leggera, evitando latte e derivati, prima della donazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 3152389.

L’AVIS, nel ringraziare ancora i volontari e i donatori che hanno già partecipato, invita la cittadinanza a continuare a sostenere l’iniziativa e dà appuntamento al 21 febbraio, giornata in cui proseguiranno le attività di raccolta, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il numero delle donazioni e garantire una maggiore disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno.