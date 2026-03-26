Campobello di Mazara, Piero Di Stefano presenta il simbolo: al via la corsa a sindaco

La campagna elettorale entra ufficialmente nel vivo a Campobello di Mazara. Nelle ultime ore è stato presentato sui social il simbolo della candidatura a sindaco di Piero Di Stefano, segnando di fatto l’inizio della sua sfida per la guida del Comune.

Il logo, semplice ma immediatamente riconoscibile, si sviluppa su una forma circolare e richiama i colori della bandiera italiana. Nella parte superiore spicca il nome del candidato, accompagnato dalla dicitura “Sindaco”, mentre nella metà inferiore domina il rosso con lo slogan “Insieme per Campobello”, elemento che rappresenta il cuore della comunicazione politica della sua campagna.

Piero Di Stefano è una figura già nota . Negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo centrale all’interno dell’amministrazione comunale, arrivando a diventare presidente del Consiglio comunale, posizione che gli ha consentito di maturare una significativa esperienza istituzionale e amministrativa.

Classe 1984, originario del territorio, Di Stefano ha costruito il proprio percorso politico all’interno delle dinamiche locali, mantenendo un contatto diretto con il tessuto sociale della comunità. Parallelamente alla politica, svolge la propria attività lavorativa nel settore sanitario, come dipendente dell’ASP di Trapani.

Una candidatura sostenuta da una coalizione ampia

La candidatura di Di Stefano si inserisce in un quadro politico articolato. A sostenerlo è infatti una coalizione composta da partiti e movimenti civici, tra cui:

Democrazia Cristiana

UDC

Fratelli d’Italia

Democrazia e Libertà

Democratici

La Forza dei Fatti

Uno schieramento eterogeneo che punta a intercettare diverse sensibilità politiche, con l’obiettivo di costruire una proposta amministrativa condivisa.

Il simbolo presentato non è soltanto un elemento grafico, ma rappresenta una precisa strategia comunicativa.

La scelta del tricolore richiama un forte senso di identità e appartenenza, mentre lo slogan “Insieme per Campobello” evidenzia la volontà di costruire un progetto politico partecipato.

L’impostazione visiva, pulita e diretta, segue le logiche della comunicazione contemporanea: riconoscibilità immediata, leggibilità anche sui social e forte impatto visivo.

Una sfida elettorale aperta

La corsa alla carica di sindaco a Campobello di Mazara si preannuncia particolarmente competitiva. La candidatura di Piero Di Stefano rappresenta uno dei principali punti di riferimento della competizione elettorale, in un contesto in cui si confrontano diverse visioni per il futuro del territorio.

Tra continuità amministrativa e volontà di rinnovamento, il candidato punta a valorizzare l’esperienza maturata negli anni all’interno delle istituzioni locali, proponendosi come guida capace di coniugare conoscenza della macchina comunale e apertura al cambiamento.

Nelle prossime settimane saranno determinanti:

la definizione del programma

il coinvolgimento della cittadinanza

il confronto con gli altri candidati

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una proposta concreta per lo sviluppo di Campobello di Mazara, puntando su servizi, crescita economica e valorizzazione del territorio.

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