Campobello di Mazara ottiene oltre 77 mila euro dal PNRR per il potenziamento dell’attività comunale

Dalla pagina Facebook del sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, apprendiamo che l’Amministrazione comunale ha ottenuto un nuovo e importante finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Comune è stato infatti ammesso a un finanziamento pari a 77.403 euro, assegnato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l’avviso “Risorse in Comune”, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Le risorse consentiranno di investire nel miglioramento dell’organizzazione interna e dei servizi comunali, con particolare attenzione alla modernizzazione degli uffici. Come comunicato dal primo cittadino, il finanziamento permetterà l’acquisto di infrastrutture digitali, strumenti informatici e arredi, contribuendo a rendere gli ambienti di lavoro più efficienti e adeguati alle esigenze della pubblica amministrazione moderna.

Si tratta di un ulteriore finanziamento PNRR intercettato dall’Amministrazione comunale, che si inserisce nel percorso di innovazione e ammodernamento dell’Ente, con ricadute positive per i cittadini e per la qualità dei servizi offerti.

Il risultato conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso le opportunità offerte dal PNRR e l’impegno nel trasformare le risorse nazionali ed europee in interventi concreti per il territorio.

