Campobello di Mazara : Natale al Cinema, la programmazione del Cine Teatro Olimpia dal 22 al 28 dicembre

Natale al Cinema: la programmazione del Cine Teatro Olimpia dal 22 al 28 dicembre

Il Cine Teatro Olimpia si prepara a vivere le festività natalizie con una programmazione speciale che unisce grande cinema, spettacolo teatrale e appuntamenti per tutta la famiglia. Dal 22 al 28 dicembre, il pubblico potrà scegliere tra film di successo e un’importante serata dedicata al teatro d’autore, in un’atmosfera festosa e accogliente.

Protagonista assoluto della settimana sarà “Avatar – Fuoco e Cenere”, in programmazione da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre. Il film verrà proiettato con doppio spettacolo alle ore 17.00 e alle ore 21.00, ad eccezione della vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, quando è previsto un solo spettacolo pomeridiano alle 17.00. Un’occasione imperdibile per immergersi ancora una volta nell’universo spettacolare creato da James Cameron, tra effetti visivi straordinari ed emozioni intense.

Il sabato 27 dicembre il Cine Teatro Olimpia apre il sipario al teatro con lo spettacolo “Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me” di Luigi Pirandello, in scena alle ore 21.00. Una serata dedicata alla riflessione e alla profondità del teatro pirandelliano, capace di coinvolgere il pubblico attraverso parole, identità e conflitti interiori sempre attuali.

La programmazione si conclude domenica 28 dicembre con una giornata pensata per grandi e piccoli. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, spazio all’animazione con “Zootropolis 2”, film ideale per le famiglie e i più giovani. In serata, alle ore 21.00, torna sul grande schermo “Avatar – Fuoco e Cenere”, per salutare il Natale con uno degli spettacoli cinematografici più attesi.

Il Natale al Cinema del Cine Teatro Olimpia si conferma così un appuntamento culturale e di intrattenimento capace di soddisfare gusti diversi, offrendo momenti di svago, emozione e condivisione durante le feste.

