Campobello di Mazara, nasce l’alternativa: Gioacchina Catanzaro candidata sindaca del fronte civico-progressista

Un progetto condiviso, all’insegna della discontinuità, della trasparenza e del rinnovamento amministrativo per il futuro della città.

Campobello di Mazara si prepara a voltare pagina. È stato ufficialmente raggiunto l’accordo politico e civico attorno alla candidatura a sindaca di Gioacchina Catanzaro, espressione di un ampio fronte che riunisce Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, ControCorrente e tutte le realtà alternative che intendono contribuire alla costruzione di un nuovo governo cittadino.

Una convergenza significativa, che nasce dalla volontà comune di dare alla città una guida capace di interpretare i bisogni reali della comunità, ponendo al centro valori come la trasparenza amministrativa, la partecipazione e una netta discontinuità rispetto al passato.

Gioacchina Catanzaro, cancelliere esperto presso il Tribunale di Marsala, porta con sé una solida esperienza professionale e un forte impegno nel campo sindacale. Geometra abilitata, ha lavorato per anni nel Comune di Campobello di Mazara. Attivamente coinvolta nelle dinamiche del lavoro pubblico, è componente della segreteria provinciale della Uil Fp Trapani. Un percorso che testimonia competenza, dedizione e una profonda conoscenza delle problematiche sociali e amministrative del territorio.

“La mia vita ruota attorno al lavoro e all’attività sindacale – sottolinea Catanzaro – esperienze che mi hanno insegnato il valore dell’ascolto, della responsabilità e dell’impegno concreto per la collettività”.

La presentazione ufficiale della candidatura e della lista che la sosterrà si terrà venerdì 27 marzo alle ore 10:30, presso il club “Solo Vip” in piazza Eremita, 5, a Campobello di Mazara, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno aderito al progetto.

All’incontro interverranno inoltre:

la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Cristina Ciminnisi

il deputato all’ARS Dario Safina (Partito Democratico)

(Partito Democratico) Francesca Di Natale (coordinatrice locale M5S)

(coordinatrice locale M5S) Baldo Stallone (coordinatore locale PD)

(coordinatore locale PD) Vladimiro Puccio (coordinatore ControCorrente – Ismaele La Vardera)

Un appuntamento che segna l’avvio di un percorso condiviso, con l’obiettivo di restituire a Campobello di Mazara una guida autorevole, inclusiva e orientata al cambiamento.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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