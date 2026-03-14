Campobello di Mazara, nasce la coalizione: Piero Di Stefano candidato sindaco

A Campobello di Mazara entra ufficialmente nel clima elettorale in vista delle amministrative previste per il prossimo mese di maggio. Sei forze politiche e civiche hanno annunciato la nascita di una coalizione comune e la scelta del candidato alla carica di sindaco.

I partiti Democrazia Cristiana, Unione di Centro e Fratelli d’Italia, insieme alle realtà civiche Democrazia e Libertà, Democratici e La Forza dei Fatti, hanno comunicato di aver individuato nella figura dell’attuale presidente del Consiglio comunale Piero Di Stefano il candidato unitario alla guida della città.

La decisione – spiegano i rappresentanti della coalizione – è arrivata al termine di «un serio e proficuo confronto» tra le diverse componenti politiche. Secondo i promotori dell’accordo, Di Stefano rappresenta una figura con esperienza amministrativa consolidata e con un percorso politico maturato negli anni all’interno delle istituzioni locali.

Nel documento diffuso alla cittadinanza, i promotori della candidatura sottolineano di aver sempre cercato di far prevalere l’interesse pubblico su quello privato e ribadiscono la consapevolezza delle difficoltà che comporta l’amministrazione della cosa pubblica. Proprio per questo motivo, la coalizione afferma di voler affrontare la prossima campagna elettorale con «umiltà», rimettendosi al giudizio dei cittadini senza promesse irrealizzabili.

«Una cosa per noi è fondamentale e imprescindibile – si legge nella nota –: dire la verità e non offendere l’intelligenza altrui, nel rispetto che ogni cittadino merita».

Il comunicato è stato sottoscritto dai rappresentanti delle forze politiche e civiche che compongono la coalizione: Giuseppe Bianco (DC), Massimiliano Sciacca (UDC), Piero Di Stefano (FDI), Giuseppe Castiglione (Democrazia e Libertà), Gaspare Crifasi (Democratici) e Francesco Foggia (La Forza dei Fatti).

Con questa ufficializzazione prende dunque forma uno dei primi schieramenti che si presenteranno agli elettori di Campobello di Mazara nelle prossime elezioni amministrative, aprendo di fatto la fase politica che accompagnerà la città verso il rinnovo dell’amministrazione comunale.