Campobello di Mazara, incubo finti Carabinieri: nuovi colpi e un altro caso registrato oggi

CAMPOBELLO DI MAZARA. Non si ferma l’ondata di microcriminalità che sta colpendo la nostra cittadina. Torna a farsi sentire la “banda dei finti Carabinieri”, un gruppo di malviventi senza scrupoli che, fingendosi rappresentanti delle forze dell’ordine, sta seminando il panico tra i residenti, puntando soprattutto alle persone più fragili e anziane.

La dinamica: falsi controlli per rubare oro e contanti

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni. Il modus operandi è ormai consolidato: i truffatori si presentano presso le abitazioni, spesso indossando elementi che richiamano l’uniforme o esibendo falsi tesserini. Con la scusa di dover effettuare controlli su furti avvenuti nel vicinato o per verificare l’autenticità di banconote e gioielli, riescono a introdursi nelle case delle vittime. Una volta all’interno, basta un attimo di distrazione per dileguarsi con il bottino, lasciando i proprietari nello sconforto.

L’aggiornamento: un nuovo caso segnalato proprio oggi

Mentre le forze dell’ordine (quelle vere) lavorano senza sosta per risalire all’identità dei malviventi, la cronaca si arricchisce di un ulteriore, amaro capitolo. Proprio nella giornata di oggi, secondo le prime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, si sarebbe verificato un altro episodio analogo in una zona residenziale di Campobello.

In questo ultimo caso, i malviventi avrebbero tentato l’approccio con una scusa ancora più subdola, cercando di approfittare della buona fede di un cittadino .

Come difendersi: i consigli delle autorità

Le autorità locali ricordano che i Carabinieri non si presentano mai presso le abitazioni private per chiedere di visionare denaro, oro o preziosi per “controlli di routine”. In caso di dubbi, la procedura corretta è sempre la stessa:

Non aprire la porta a sconosciuti, anche se in divisa. Chiamare immediatamente il 112 per verificare se nella zona è effettivamente in corso un’operazione ufficiale. Avvisare i vicini e i familiari se si notano persone o auto sospette che girano con insistenza per le vie del quartiere.

Invitiamo tutta la cittadinanza di Campobello di Mazara alla massima allerta. La collaborazione di tutti è fondamentale per fermare questa scia di furti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati