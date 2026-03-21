Campobello di Mazara: in scena “Cecè” di Luigi Pirandello in memoria di Gregorio Mangiagli

Stasera 21 marzo alle ore 21, il Cine Teatro Olimpìa “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara ospiterà lo spettacolo Cecè del grande drammaturgo siciliano Luigi Pirandello.

L’evento teatrale sarà anche un momento di ricordo e omaggio a Gregorio Mangiagli, figura importante per la vita culturale del territorio, nel cui nome è oggi intitolato il teatro che accoglierà la rappresentazione.

La messa in scena è curata dalla regia di Sebastiano Sebino Salvato, che guida un cast composto da Giacomo Mangiaracina, Alba D’Angelo e Salvatore Graffeo. I costumi sono realizzati da Liliana Catanzaro.

Cecè, brillante commedia pirandelliana arricchita da musiche, canti e momenti di danza, mette in scena con ironia e finezza psicologica il mondo delle relazioni umane, tra opportunismo, apparenze e giochi di potere, elementi tipici della poetica dell’autore agrigentino.

La serata si preannuncia come un importante appuntamento culturale per la comunità di Campobello di Mazara, un’occasione per riscoprire il teatro di Pirandello e l’attualità della sua drammaturgia.

Un evento che unisce tradizione teatrale e cultura, riportando sul palco l’ironia e la profondità del teatro pirandelliano.

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