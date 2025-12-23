Campobello di Mazara, gli auguri di Natale della Segreteria Comunale di Forza Italia

In occasione delle festività natalizie, la Segreteria Comunale di Forza Italia di Campobello di Mazara, insieme al Segretario Politico Comunale Andrea Moceri, ha rivolto un messaggio di auguri a tutta la cittadinanza.

Un pensiero sentito, rivolto alle famiglie, agli anziani, ai giovani e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono, con impegno e sacrificio, alla crescita della comunità campobellese. Il Natale rappresenta un momento di riflessione, condivisione e speranza, valori che assumono un significato ancora più profondo in un periodo storico complesso come quello attuale.

«L’auspicio – si legge nel messaggio – è che queste festività possano portare serenità, pace e fiducia nel futuro, rafforzando il senso di comunità e di solidarietà che da sempre contraddistingue Campobello di Mazara».

La Segreteria Comunale di Forza Italia e il Segretario Andrea Moceri hanno inoltre rinnovato l’impegno politico e civico a favore del territorio, con l’obiettivo di lavorare, anche nel nuovo anno, per lo sviluppo, il benessere e la tutela dei cittadini.

Un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo che guarda al futuro con responsabilità, dialogo e attenzione concreta ai bisogni della città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati