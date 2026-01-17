Campobello di Mazara – Emergenza sangue: domenica 18 gennaio tutti chiamati a donare

Le scorte di sangue nella nostra provincia sono attualmente basse e l’AVIS Comunale di Campobello di Mazara lancia un appello urgente alla cittadinanza. Domenica 18 gennaio sarà possibile contribuire a salvare vite umane con un semplice gesto di solidarietà: donare il sangue.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare il nuovo anno con un atto concreto di altruismo. “Bastano pochi minuti per fare la differenza nella vita di chi ha bisogno”, spiegano i volontari dell’associazione.

Informazioni utili per i donatori:

È consigliata una colazione leggera, evitando latte e derivati;

Presentarsi con entusiasmo e spirito di collaborazione.

Dove e quando:

Indirizzo: Via Sandro Pertini 6, Campobello di Mazara

Data: Domenica 18 gennaio

Per info e prenotazioni: 329 315 2389

I volontari invitano anche a condividere l’iniziativa e a coinvolgere amici e familiari, perché più persone partecipano, maggiore sarà l’impatto.

La donazione di sangue rimane un gesto fondamentale per la salute della comunità, soprattutto in periodi in cui le scorte sono critiche. Partecipare non richiede tempo, ma può significare la vita per chi è in attesa di trasfusioni.

Non mancare: un piccolo gesto può salvare una vita.

Se la giornata del 18 dovesse essere già piena , utilizza il calendario:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati