📰 CAMPOBELLO DI MAZARA: DUE NUOVI ASSESSORI ENTRANO IN GIUNTA, GIUSY DI NATALE E GASPARE CRIFASI

Campobello di Mazara – Cambiamenti nella Giunta comunale. A seguito delle recenti dimissioni degli assessori Massimiliano Sciacca e Gianvito Greco, il sindaco Giuseppe Castiglione ha ufficializzato l’ingresso di due nuovi componenti all’interno dell’esecutivo cittadino: Giuseppina Di Natale e Gaspare Crifasi.

La prima nomina, avvenuta il 23 giugno scorso, ha riguardato Giuseppina Di Natale, 42 anni, laureata in Giurisprudenza e dipendente di un istituto bancario, designata come espressione del gruppo politico UDC che fa capo al consigliere comunale Gioacchino Minutella. La neo-assessora ha prestato giuramento alla presenza del segretario comunale Elia Maggio e di vari rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano. Di Natale prende il posto di Massimiliano Sciacca, dimessosi per motivi personali e familiari. Al termine della cerimonia, il sindaco ha voluto ringraziare l’ex assessore per il suo contributo e ha rivolto parole di stima alla neo-assessora, certa che saprà proseguire con dedizione l’attività amministrativa.

Il secondo ingresso in Giunta è quello di Gaspare Crifasi, 42 anni, geometra e dipendente presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Crifasi subentra a Gianvito Greco, che ha lasciato l’incarico lo scorso venerdì per motivi personali. Il giuramento si è tenuto nella mattinata odierna, sempre alla presenza del segretario comunale e dei membri dell’Amministrazione.

“Auguro a Gaspare Crifasi buon lavoro all’insegna della collaborazione – ha dichiarato il sindaco Castiglione – certo che saprĂ offrire nuovo slancio all’azione di governo, grazie alla sua esperienza, al suo impegno sociale e alla vicinanza al mondo giovanile”.

Il primo cittadino ha infine rivolto un caloroso ringraziamento a Gianvito Greco per il grande impegno dimostrato durante il mandato, in particolare nella promozione di attivitĂ culturali e di intrattenimento, sottolineando come il rapporto di collaborazione proseguirĂ anche al di fuori del ruolo istituzionale.

Nei prossimi giorni, verranno assegnate ufficialmente le deleghe che Giusy Di Natale e Gaspare Crifasi eserciteranno in seno alla Giunta comunale.

