Campobello di Mazara: Don Pietro Pisciotta celebra 65 anni di ordinazione sacerdotale

Campobello di Mazara – Una vita interamente dedicata al servizio di Dio e della comunità: don Pietro Pisciotta ha raggiunto l’importante traguardo dei 65 anni di ordinazione presbiterale. Era il 3 luglio 1960 quando venne ordinato sacerdote a Mazara del Vallo, dando così inizio a un lungo cammino pastorale che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Campobello.

Per decenni, don Pietro ha guidato i fedeli come parroco della chiesa di San Giovanni Battista e della piccola chiesa nella frazione balneare di Tre Fontane, diventando un punto di riferimento spirituale e umano per intere generazioni di campobellesi. Oggi ricopre il ruolo di responsabile dell’Archivio diocesano, continuando a servire la Chiesa con dedizione e discrezione.

La ricorrenza è stata celebrata il 3 Luglio nella suggestiva cornice della chiesa Madonna delle Grazie di Mazara del Vallo, affidata all’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A presiedere la solenne concelebrazione è stato il Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, affiancato da monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito, e dallo stesso don Pietro Pisciotta. Alla cerimonia hanno preso parte anche numerosi cavalieri e dame del Santo Sepolcro.

Durante l’omelia, il Vescovo Giurdanella ha offerto tre profonde riflessioni ispirate dalla figura dell’apostolo Tommaso, tracciando un’intensa meditazione sul senso del sacerdozio. Ha sottolineato come «la vita del prete è bella perché infiammata dalla fede», una fede che si rinnova ogni giorno attraverso la sequela di Cristo e l’umile accoglienza del Vangelo.

«Siamo fieri – ha detto il Vescovo – non per vanagloria, ma per la grazia che ci è stata donata nel poter servire il Vangelo in un ministero che non meritiamo, ma che ci è stato affidato». Ha poi evidenziato l’importanza della fraternità presbiterale e del sentirsi parte di un corpo sacerdotale coeso e solidale, unito attorno al vescovo.

Nella sua terza riflessione, monsignor Giurdanella ha infine ricordato come «la vita del prete non è comoda, ma è bella perché è attraversata da sfide, fatiche e sofferenze, affrontate nella certezza di essere stati afferrati dal Buon Pastore». Rivolgendosi a don Pietro Pisciotta, il Vescovo ha concluso con parole di affetto e gratitudine: «Continui a rispondere con gioia e generosità all’appello di Gesù: “Mi ami?” – “Signore, tu lo sai che ti voglio bene”».

Un esempio di fedeltà e perseveranza, quello di don Pietro, che continua a illuminare il cammino di fede di tutta la comunità campobellese.

Auguri a Don Pietro Pisciotta , uomo di Grandissima Cultura e storico del nostro comune da parte di tutto lo staff di Campobello News .

