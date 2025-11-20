Campobello di Mazara applaude “L’uomo dal fiore in bocca” di Pirandello al Teatro Olimpia

Grande successo al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara per lo spettacolo “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, partecipazione e attenzione, creando quel flusso di energia unico che trasforma ogni rappresentazione teatrale in un vero rito collettivo.

Come ha ricordato Sebastiano Sebino Salvato, regista dello spettacolo, «il teatro può compiersi solo quando attori e pubblico si incontrano nel rispetto della finzione e nella verità dei grandi autori. Pirandello, al pari di Sofocle, Shakespeare e Calderon de la Barca, offre una poesia scenica che tocca profondamente chi sa accoglierla».

Lo spettacolo ha visto l’impegno degli attori e di una straordinaria cantante, supportati dal personale tecnico e da chi lavora dietro le quinte, contribuendo a una messa in scena impeccabile.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale, che in coprogettazione con Teatro Studio Mazarine continua a promuovere eventi di alto profilo culturale, e alle scuole del territorio, impegnate nella formazione dei giovani spettatori, per avvicinarli al teatro e alla cultura.

«Solo facendo cultura teatrale di alto livello – ha sottolineato Salvato – la città può riscoprire la propria identità culturale, dopo anni di eventi che hanno purtroppo offuscato la nostra comunità».

Un grazie speciale al pubblico, attento, ispirato ed emozionato, che con il proprio pensiero critico ha contribuito a rendere indimenticabile questa serata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati