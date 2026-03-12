Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 23 marzo 2026 per presentare domanda per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) previsto dal Piano di Zona 2018/2019 della Legge 328/00. L’avviso pubblico è stato emanato dal Distretto Socio-Sanitario n. 54, con il Comune di Castelvetrano come ente capofila, e coinvolge anche i Comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

Il servizio è rivolto a anziani over 65 e a persone con disabilità di qualsiasi età residenti nei comuni del distretto e ha l’obiettivo di sostenere le persone fragili direttamente nel proprio domicilio, favorendo l’autonomia personale e migliorando la qualità della vita.

Quanti posti sono previsti

Nel complesso saranno assistiti 40 beneficiari nel territorio del distretto.

Per il Comune di Campobello di Mazara sono disponibili:

4 posti per anziani

4 posti per persone con disabilità

Quali servizi saranno garantiti

Gli interventi saranno organizzati attraverso Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) predisposti dai Servizi Sociali comunali e potranno includere diverse attività di supporto, tra cui:

aiuto nell’ igiene personale e nella cura quotidiana (alzata, messa a letto, vestizione);

preparazione e somministrazione dei pasti ;

cura e igiene dell’abitazione ;

aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche ;

attività di sostegno sociale e relazionale, anche in collaborazione con volontariato e realtà del territorio.

Il servizio sarà erogato tramite voucher spendibili presso gli enti accreditati dal Distretto socio-sanitario.

Chi può presentare domanda

Possono fare richiesta i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

residenza in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 54 ;

età minima di 65 anni per gli anziani (nessun limite per le persone con disabilità);

non usufruire contemporaneamente di altri servizi socio-assistenziali della stessa tipologia;

situazione di assenza o carenza della rete familiare, tale da determinare condizioni di solitudine o isolamento.

Documenti da allegare alla domanda

Alla richiesta di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati:

certificazione medica sul grado di autonomia personale (Allegato B);

certificazione INPS di invalidità per le persone con disabilità;

attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità;

copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario.

Come presentare l’istanza

La domanda può essere:

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobello di Mazara;

oppure inviata tramite PEC all’indirizzo:

protocollo.campobellodimazara@pec.it

Come verranno assegnati i punteggi

Le domande saranno valutate sulla base di specifici criteri che tengono conto di:

grado di autosufficienza della persona;

livello di solitudine o carenza di supporto familiare ;

età (per gli anziani);

situazione economica ISEE.

In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà data a chi non percepisce l’indennità di accompagnamento e successivamente alla persona più anziana.

Graduatorie

Ogni Comune del distretto elaborerà le proprie graduatorie separate per anziani e disabili, che saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sui siti istituzionali. L’ammissione al servizio avverrà fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Mazara oppure consultare i siti istituzionali dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 54.

Un’opportunità importante per molte famiglie del territorio che necessitano di supporto quotidiano nella gestione delle fragilità, con l’obiettivo di garantire assistenza e dignità direttamente nella propria casa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati