Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

Mar 12, 2026

Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 23 marzo 2026 per presentare domanda per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) previsto dal Piano di Zona 2018/2019 della Legge 328/00. L’avviso pubblico è stato emanato dal Distretto Socio-Sanitario n. 54, con il Comune di Castelvetrano come ente capofila, e coinvolge anche i Comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

Il servizio è rivolto a anziani over 65 e a persone con disabilità di qualsiasi età residenti nei comuni del distretto e ha l’obiettivo di sostenere le persone fragili direttamente nel proprio domicilio, favorendo l’autonomia personale e migliorando la qualità della vita.

Quanti posti sono previsti

Nel complesso saranno assistiti 40 beneficiari nel territorio del distretto.
Per il Comune di Campobello di Mazara sono disponibili:

  • 4 posti per anziani

  • 4 posti per persone con disabilità

Quali servizi saranno garantiti

Gli interventi saranno organizzati attraverso Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) predisposti dai Servizi Sociali comunali e potranno includere diverse attività di supporto, tra cui:

  • aiuto nell’igiene personale e nella cura quotidiana (alzata, messa a letto, vestizione);

  • preparazione e somministrazione dei pasti;

  • cura e igiene dell’abitazione;

  • aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche;

  • attività di sostegno sociale e relazionale, anche in collaborazione con volontariato e realtà del territorio.

Il servizio sarà erogato tramite voucher spendibili presso gli enti accreditati dal Distretto socio-sanitario.

Chi può presentare domanda

Possono fare richiesta i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

  • residenza in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 54;

  • età minima di 65 anni per gli anziani (nessun limite per le persone con disabilità);

  • non usufruire contemporaneamente di altri servizi socio-assistenziali della stessa tipologia;

  • situazione di assenza o carenza della rete familiare, tale da determinare condizioni di solitudine o isolamento.

Documenti da allegare alla domanda

Alla richiesta di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati:

  • certificazione medica sul grado di autonomia personale (Allegato B);

  • certificazione INPS di invalidità per le persone con disabilità;

  • attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità;

  • copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario.

Come presentare l’istanza

La domanda può essere:

Come verranno assegnati i punteggi

Le domande saranno valutate sulla base di specifici criteri che tengono conto di:

  • grado di autosufficienza della persona;

  • livello di solitudine o carenza di supporto familiare;

  • età (per gli anziani);

  • situazione economica ISEE.

In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà data a chi non percepisce l’indennità di accompagnamento e successivamente alla persona più anziana.

Graduatorie

Ogni Comune del distretto elaborerà le proprie graduatorie separate per anziani e disabili, che saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sui siti istituzionali. L’ammissione al servizio avverrà fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Mazara oppure consultare i siti istituzionali dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 54.

Un’opportunità importante per molte famiglie del territorio che necessitano di supporto quotidiano nella gestione delle fragilità, con l’obiettivo di garantire assistenza e dignità direttamente nella propria casa.

 

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Terzo mandato, l’ARS dice ancora no: a Campobello si apre definitivamente una nuova fase politica

Mar 11, 2026
Campobello di Mazara Mazara del Vallo

Sicurezza stradale sulla SP51: il consigliere Francesco Foggia chiede una rotatoria all’ingresso di Torretta Granitola

Mar 11, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Progetto “Cittadella degli Studi”: una nuova visione per il futuro di Campobello di Mazara

Mar 11, 2026

You missed

Campobello di Mazara

Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
Castellammare del Golfo

Riapertura riserva dello Zingaro

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
DALLA PROVINCIA

Poste Italiane: Frode a cittadina in provincia di Trapani sventata da personale dell’ufficio postale

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
Mazara del Vallo

MAZARA DEL VALLO: DISTRUGGE CON UN ASCIA IL CITOFONO E IL DEFIBRILLATORE DELLA CASERMA.

12 Marzo 2026 Redazione Redazione