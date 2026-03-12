Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili
C’è tempo fino alle ore 12.00 del 23 marzo 2026 per presentare domanda per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) previsto dal Piano di Zona 2018/2019 della Legge 328/00. L’avviso pubblico è stato emanato dal Distretto Socio-Sanitario n. 54, con il Comune di Castelvetrano come ente capofila, e coinvolge anche i Comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.
Il servizio è rivolto a anziani over 65 e a persone con disabilità di qualsiasi età residenti nei comuni del distretto e ha l’obiettivo di sostenere le persone fragili direttamente nel proprio domicilio, favorendo l’autonomia personale e migliorando la qualità della vita.
Quanti posti sono previsti
Nel complesso saranno assistiti 40 beneficiari nel territorio del distretto.
Per il Comune di Campobello di Mazara sono disponibili:
-
4 posti per anziani
-
4 posti per persone con disabilità
Quali servizi saranno garantiti
Gli interventi saranno organizzati attraverso Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) predisposti dai Servizi Sociali comunali e potranno includere diverse attività di supporto, tra cui:
-
aiuto nell’igiene personale e nella cura quotidiana (alzata, messa a letto, vestizione);
-
preparazione e somministrazione dei pasti;
-
cura e igiene dell’abitazione;
-
aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche;
-
attività di sostegno sociale e relazionale, anche in collaborazione con volontariato e realtà del territorio.
Il servizio sarà erogato tramite voucher spendibili presso gli enti accreditati dal Distretto socio-sanitario.
Chi può presentare domanda
Possono fare richiesta i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:
-
residenza in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 54;
-
età minima di 65 anni per gli anziani (nessun limite per le persone con disabilità);
-
non usufruire contemporaneamente di altri servizi socio-assistenziali della stessa tipologia;
-
situazione di assenza o carenza della rete familiare, tale da determinare condizioni di solitudine o isolamento.
Documenti da allegare alla domanda
Alla richiesta di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati:
-
certificazione medica sul grado di autonomia personale (Allegato B);
-
certificazione INPS di invalidità per le persone con disabilità;
-
attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità;
-
copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario.
Come presentare l’istanza
La domanda può essere:
-
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobello di Mazara;
-
oppure inviata tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.campobellodimazara@pec.it
Come verranno assegnati i punteggi
Le domande saranno valutate sulla base di specifici criteri che tengono conto di:
-
grado di autosufficienza della persona;
-
livello di solitudine o carenza di supporto familiare;
-
età (per gli anziani);
-
situazione economica ISEE.
In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà data a chi non percepisce l’indennità di accompagnamento e successivamente alla persona più anziana.
Graduatorie
Ogni Comune del distretto elaborerà le proprie graduatorie separate per anziani e disabili, che saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sui siti istituzionali. L’ammissione al servizio avverrà fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Informazioni
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Mazara oppure consultare i siti istituzionali dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 54.
Un’opportunità importante per molte famiglie del territorio che necessitano di supporto quotidiano nella gestione delle fragilità, con l’obiettivo di garantire assistenza e dignità direttamente nella propria casa.