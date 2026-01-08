Campobello di M.: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE OTTIENE IL FINANZIAMENTO DI 77MILA EURO PER POTENZIARE E MODERNIZZARE L’ATTIVITÀ DELL’ENTE

Il nostro Comune è stato ammesso al finanziamento di 77.403 euro finanziati con fondi PNRR dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’avviso “Risorse in Comune”.

Le risorse assegnate consentiranno di investire nel rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente e nel miglioramento dell’organizzazione e dei servizi comunali a beneficio dei cittadini. Sarà, infatti, possibile acquistare infrastrutture digitali, strumenti informatici e arredamento in modo da rendere gli spazi di lavoro più moderni ed efficienti.

Si tratta, dunque, di un altro finanziamento PNRR ottenuto dalla nostra Amministrazione comunale, che ci consentirà di modernizzare e rendere sempre più efficiente l’attività della pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.