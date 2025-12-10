Campobello di M.: “Invito alla Partecipazione per la Stesura del Programma Amministrativo di Coalizione – Elezioni Comunali 2026”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In vista delle elezioni amministrative comunali che si svolgeranno nella nostra comunità il prossimo

mese di maggio del 2026, la coalizione formata dai Movimenti Civici,Politici e da associazioni culturali

firmatarie della presente lettera, si rivolge a tutti i cittadini,

associazioni sociali, culturali, sportive,

partiti politici, civici, per la stesura del programma amministrativo da presentare alla comunità.

CHIUNQUE abbia interesse a fornire suggerimenti e proposte che possano costituire valido confronto col già redatto programma delle forze politiche di coalizione, verrebbe

condiviso e accettato senza remore né pregiudizi, condizionato solamente dall’impegno del proponente di ricercare, personalmente o tramite il partito di appartenenza, le fonti di finanziamento pubbliche o private

necessarie alla realizzazione della proposta tecnico/amministrativa.

Chiunque voglia aderire alla coalizione potrà avere il benvenuto con la condizione di lavorare sul

contenuto del programma politico/amministrativo dove potrà chiedere di emendare, modificare, sostituire proposte del citato programma da redigere e presentare alla

città entro la prima decade di gennaio 2026.

Successivamente la coalizione preparerà la lista dei candidati al consiglio comunale e il nominativo del candidato Sindaco di coalizione.

Per chiarezza e onestà intellettuale, si precisa che le forze politiche di coalizione non hanno propri rappresentanti candidati sindaco.

Si ribadisce che il candidato SINDACO di coalizione sarà ricercato e scelto solo dopo la presentazione del programma elettorale alla città di Campobello di Mazara.

CAMBIA-MENTI

Lazzara Sabina

Passanante Francesco

Di Maria Tommaso

CAMPOBELLO NUOVA

Stallone Mauro

FUTURISTI

Accardi Fabrizio

N.O.I.

Lucchino Antonino

GENERAZIONE FUTURA

Cuttone Enzo

