Campobello di M.: “Invito alla Partecipazione per la Stesura del Programma Amministrativo di Coalizione – Elezioni Comunali 2026”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
In vista delle elezioni amministrative comunali che si svolgeranno nella nostra comunità il prossimo
mese di maggio del 2026, la coalizione formata dai Movimenti Civici,Politici e da associazioni culturali
firmatarie della presente lettera, si rivolge a tutti i cittadini,
associazioni sociali, culturali, sportive,
partiti politici, civici, per la stesura del programma amministrativo da presentare alla comunità.
CHIUNQUE abbia interesse a fornire suggerimenti e proposte che possano costituire valido confronto col già redatto programma delle forze politiche di coalizione, verrebbe
condiviso e accettato senza remore né pregiudizi, condizionato solamente dall’impegno del proponente di ricercare, personalmente o tramite il partito di appartenenza, le fonti di finanziamento pubbliche o private
necessarie alla realizzazione della proposta tecnico/amministrativa.
Chiunque voglia aderire alla coalizione potrà avere il benvenuto con la condizione di lavorare sul
contenuto del programma politico/amministrativo dove potrà chiedere di emendare, modificare, sostituire proposte del citato programma da redigere e presentare alla
città entro la prima decade di gennaio 2026.
Successivamente la coalizione preparerà la lista dei candidati al consiglio comunale e il nominativo del candidato Sindaco di coalizione.
Per chiarezza e onestà intellettuale, si precisa che le forze politiche di coalizione non hanno propri rappresentanti candidati sindaco.
Si ribadisce che il candidato SINDACO di coalizione sarà ricercato e scelto solo dopo la presentazione del programma elettorale alla città di Campobello di Mazara.
CAMBIA-MENTI
Lazzara Sabina
Passanante Francesco
Di Maria Tommaso
CAMPOBELLO NUOVA
Stallone Mauro
FUTURISTI
Accardi Fabrizio
N.O.I.
Lucchino Antonino
GENERAZIONE FUTURA
Cuttone Enzo