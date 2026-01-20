Campobello: Daniele Mangiaracina entra in “Rinascita Campobellese”

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Campobello di Mazara. La coalizione Rinascita Campobellese annuncia l’ingresso di Daniele Mangiaracina, già sindaco della città, rafforzando in modo significativo il progetto politico e civico che punta a costruire un’alternativa concreta all’attuale amministrazione comunale.

Una scelta che non passa inosservata e che segna un passaggio rilevante nel percorso di aggregazione delle forze politiche e civiche impegnate nel rilancio della città. L’esperienza amministrativa maturata da Mangiaracina negli anni alla guida del Comune viene infatti considerata un valore aggiunto strategico, capace di dare solidità e visione a un progetto che guarda al futuro di Campobello con rinnovata determinazione.

All’interno della coalizione, Mangiaracina assumerà il ruolo di coordinatore, con il compito di contribuire in maniera attiva alla costruzione del dialogo con le altre forze politiche, con le realtà civiche del territorio e soprattutto con i cittadini che avvertono con sempre maggiore forza l’esigenza di un cambiamento nella gestione della cosa pubblica.

L’obiettivo dichiarato di Rinascita Campobellese resta quello di arrivare alla definizione di un programma ampio, condiviso e partecipato, capace di rispondere in modo concreto alle criticità del territorio. Un programma fondato su pilastri chiari e non negoziabili: legalità, partecipazione democratica, competenza e trasparenza.

Principi che la coalizione ritiene indispensabili per restituire a Campobello di Mazara una guida autorevole, credibile e realmente vicina ai bisogni della comunità, in grado di ricostruire il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e di affrontare con serietà le sfide economiche, sociali e amministrative che attendono la città.

L’ingresso di Daniele Mangiaracina segna dunque un momento di accelerazione nel percorso politico di Rinascita Campobellese, che si prepara ad affrontare la competizione elettorale con un progetto più strutturato e con l’ambizione di aprire una nuova fase per Campobello di Mazara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati