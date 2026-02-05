Campobello: Dal 7 febbraio isola ecologica temporaneamente trasferita nell’area ex “Pianeta Verde”

A partire da sabato 7 febbraio, l’isola ecologica comunale sarà temporaneamente operativa all’interno dell’area ex “Pianeta Verde”, bene confiscato alla criminalità organizzata, situato lungo la strada provinciale per Tre Fontane, di fronte al distributore di carburante.
Lo spostamento si rende necessario a causa dei lavori di ampliamento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di piazzale Birribaida, attualmente in corso. Gli interventi sono realizzati dal Comune grazie a un finanziamento di circa 837 mila euro concesso dal Ministero dell’Ambiente – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile, ottenuto nell’ambito delle risorse del PNRR.
Si tratta dunque di una soluzione provvisoria, adottata per consentire la continuità del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati durante l’esecuzione dei lavori, che una volta completati permetteranno di offrire servizi più efficienti, moderni e funzionali alla cittadinanza.
Durante questo periodo transitorio, il Centro Comunale di Raccolta presso l’ex Pianeta Verde osserverà i seguenti orari di apertura:
-
Lunedì, venerdì e sabato: dalle ore 7:30 alle 13:30
-
Martedì e giovedì: dalle ore 11:00 alle 17:00
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare e a continuare a utilizzare correttamente il servizio, ringraziando la comunità per la comprensione e la collaborazione durante questa fase di riorganizzazione temporanea.