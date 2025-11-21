Campobello 2026: nasce la coalizione civica per una nuova stagione politica

Al via il cantiere civico per Campobello: una nuova alleanza verso le elezioni 2026

I movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I. e Generazione Futura, comunicano ai cittadini di Campobello di Mazara l’inizio di un percorso di condivisione e inclusione politico-sociale, aperto ad ulteriori movimenti civici, politici, associazioni e società civile che intendono partecipare alla vita politica campobellese.

Ogni movimento porta con sé idee, programmi e prospettive diverse, ma c’è qualcosa che ci unisce più di ciò che ci divide: la responsabilità verso la popolazione, verso le famiglie, verso i giovani, verso chi ogni giorno lavora, studia, si impegna in silenzio per rendere migliore il nostro territorio.

Tale unione nasce dalla necessità di creare e dare una SCELTA politica trasparente, in previsione della prossima tornata elettorale della primavera 2026.

