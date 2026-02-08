Campionato Under 15 Regionale, vittoria spettacolare del Castelvetrano Selinunte: 4-3 al Partinico

Grande prova di carattere per l’ASD Castelvetrano Selinunte che, nella 19ª giornata del Campionato Under 15 Regionale, espugna il campo sportivo Favazza di Terrasini superando il DB Partinico con il punteggio di 4-3 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni.

Il risultato racconta solo in parte l’andamento dell’incontro: i ragazzi guidati dai mister Messina e Tumbarello, di Campobello, hanno costruito numerose occasioni limpide sotto porta, sfiorando più volte il gol e dimostrando grande qualità nella manovra offensiva. Il Partinico, dal canto suo, si è rivelato estremamente cinico, riuscendo a sfruttare al meglio le opportunità create e mantenendo la partita sempre in equilibrio.

Nonostante alcune occasioni sprecate, il Castelvetrano Selinunte non ha mai smesso di crederci, continuando a lottare con determinazione fino agli ultimi minuti. Nella ripresa la squadra ha continuato a produrre gioco, cercando con insistenza il colpo decisivo che è arrivato proprio nel recupero: Bono ha estratto dal cilindro un autentico eurogol che ha fatto esplodere la gioia della panchina e ha consegnato ai suoi una vittoria pesantissima.

Un successo fondamentale che consente al Castelvetrano Selinunte di mantenere la vetta della classifica, confermando personalità, mentalità vincente e spirito di squadra.

Le reti portano la firma di Leone, autore di una splendida doppietta, Brugognone e Bono, decisivo con la marcatura finale.

Una prestazione di grande cuore e qualità che rafforza le ambizioni della squadra in questa fase cruciale della stagione.

