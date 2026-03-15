Campionato Under 15: derby spettacolare tra ASD Castelvetrano Selinunte e Belice Sport Partanna – finisce 3-3

Derby emozionante e ricco di colpi di scena nel Campionato Regionale Under 15. La sfida tra ASD Castelvetrano Selinunte e Belice Sport Partanna, disputata al Campo Sportivo Domenico Castro, si è conclusa con un combattuto 3-3, al termine di una gara intensa ma sempre giocata con grande correttezza da entrambe le squadre.

La partita ha regalato emozioni dal primo all’ultimo minuto. I padroni di casa sono stati costretti a rincorrere per ben tre volte, dimostrando carattere e determinazione nel recuperare ogni svantaggio.

A trascinare la squadra è stato Pellicane, autore di una splendida doppietta, mentre il terzo gol è arrivato grazie a Calamia, che ha completato la rimonta in una gara ricca di belle giocate e ritmo elevato.

Nonostante le difficoltà, il gruppo ha dimostrato grande spirito di squadra. La formazione, infatti, si è presentata alla partita con diverse assenze per infortunio e motivi personali e con una rosa molto giovane: ben 7 degli 11 titolari erano classe 2012. Una prestazione che conferma il valore e il potenziale dei giovani calciatori scesi in campo.

Il pareggio lascia invariata la situazione in classifica: la vetta dista ancora tre punti. La squadra continuerà a lottare con determinazione finché la matematica lo permetterà per inseguire il primo posto. In alternativa, l’obiettivo sarà arrivare ai playoff nella migliore condizione possibile.

Una partita che ha confermato la qualità del derby e la crescita di questi giovani talenti, protagonisti di una sfida spettacolare che ha entusiasmato il pubblico presente sugli spalti.

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