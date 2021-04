E’ morto il sovrintendente capo Giovanni Vivenzio, 54 anni, del commissariato San Ferdinando di Napoli, coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 6 aprile in via Giordano Bruno nel quartiere Chiaia. Sposato e padre di due figlie, il pomeriggio dell’incidente Vivenzio si trovava in sella a una Ducati guidata da un collega quando la moto è stata travolta da un’auto che non ha rispettato la precedenza.

Poliziotto deceduto a seguito di incidente in servizio. Conestà (Mosap): «Profondo dolore. È morto onorando la divisa»

«Abbiamo appreso con dolore la scomparsa del collega Giovanni Vivenzio che circa dieci giorno fa, a Napoli, insieme ad un altro collega nel corso di un servizio di polizia, è rimasto gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale. Siamo profondamente addolorati».

Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«Giovanni era sovrintendente, aveva 52 anni e prestava servizio presso il commissariato di San Ferdinando. Era un ‘falco’, poliziotto molto conosciuto e stimato da colleghi e conoscenti. Si è sempre distinto per la sua professionalità, disponibilità, doti umane ed altruismo. Oggi piangiamo un collega che nell’adempimento del suo dovere ha perso la vita lasciando la moglie e due figli. La segreteria Generale del Mosap, il segretario regionale Guido Esposito e provinciale di Napoli Gigi Di Michele, in questo tristissimo giorno, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi tutti del commissariato San Ferdinando».

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini esprime sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, alla moglie ed alle figlie del Sovrintendente Capo Giovanni Vivenzio, deceduto oggi dopo dieci giorni di ricovero ospedaliero.

Il Sovrintendente Capo, in servizio ai “Falchi” del Commissariato San Ferdinando della Questura di Napoli, lo scorso 6 aprile era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era impegnato nella quotidiana attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime il profondo cordoglio per la morte in servizio del sovrintendente capo Giovanni Vivenzio della Questura di Napoli, manifestando alla famiglia e a tutta la Polizia di Stato i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al loro dolore.

“Desidero rinnovare – dichiara la titolare del Viminale – l’apprezzamento e la riconoscenza per il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini delle forze dell’ordine a servizio dei cittadini, mettendo a rischio la loro vita”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...