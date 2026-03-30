Cambia-menti aderisce alla coalizione “Rinascita Campobellese”

Il movimento politico Cambia-menti ufficializza la propria adesione alla coalizione “Rinascita Campobellese” in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Campobello di Mazara. Una scelta che si inserisce in piena coerenza con i valori fondanti del movimento: rinnovamento, partecipazione civica, trasparenza amministrativa e sviluppo sostenibile del territorio.

Secondo quanto dichiarato dal coordinamento, l’adesione nasce da una convergenza programmatica e da una visione condivisa sul futuro della comunità campobellese. Una prospettiva che punta a rafforzare l’impegno comune tra le diverse forze politiche coinvolte, con l’obiettivo di affrontare in modo concreto e responsabile le principali sfide sociali, economiche e ambientali del territorio.

Sostegno alla candidatura di Daniele Mangiaracina

Nel percorso politico delineato dalla coalizione, il movimento Cambia-menti riconosce nel candidato sindaco Daniele Mangiaracina una figura ritenuta idonea a guidare l’amministrazione cittadina. Viene evidenziata la sua capacità di rappresentare le istanze dei cittadini con serietà, competenza e spirito di servizio, con un approccio orientato al bene comune, alla legalità e alla valorizzazione delle risorse locali.

Gli obiettivi della coalizione

Attraverso questa adesione, il movimento Cambia-menti si impegna a contribuire attivamente alla definizione e realizzazione di un programma amministrativo incentrato su alcuni punti chiave:

rilancio economico e occupazionale del territorio

tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale

miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita

maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali

promozione della trasparenza e dell’efficienza amministrativa

La coalizione “Rinascita Campobellese”, che vede coinvolte diverse realtà politiche e civiche, si propone come un progetto inclusivo e ambizioso, volto a restituire fiducia e nuove prospettive alla comunità locale.

Il coordinamento del movimento

A firmare la nota ufficiale sono i rappresentanti del coordinamento del movimento Cambia-menti: Sabina Lazzara, Francesco Passanante e Antonino Lucchino.

Il movimento rivolge infine un appello ai cittadini, invitandoli a sostenere con convinzione la candidatura di Daniele Mangiaracina, con l’auspicio di contribuire insieme alla costruzione di un futuro migliore per Campobello di Mazara.