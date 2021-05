Festa di compleanno in un agriturismo in violazione delle prescrizioni

anti COVID-19: sanzionati titolare e avventori.

Strongoli (KR) festa di compleanno in un agriturismo in violazione delle prescrizioni

anti COVID-19: sanzionati titolare e avventori.

I carabinieri della Stazione di Strongoli, nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle

norme anti-Covid 19, hanno sanzionato un agriturismo del posto ove era stata organizzata

una festa di compleanno.

Lo scorso 5 maggio, i militari hanno costatato che vi erano più di 20 persone, intente a

festeggiare all’interno del locale, senza che fossero rispettate le norme di sicurezza per

evitare il contagio (mancato uso delle mascherine, assenza del previsto distanziamento tra

le persone, superamento del numero di posti a sedere ai tavoli).

Nei confronti degli avventori sono state elevate le previste sanzioni amministrative e per

l’agriturismo è scattata la chiusura per cinque giorni.

Alcuni avventori, per il comportamento tenuto durante il controllo, sono stati anche

denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale alla competente Autorità

Giudiziaria.