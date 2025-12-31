Botti di fine anno: il rumore della festa, il dolore di persone e animali

Ogni anno, allo scoccare della mezzanotte, il cielo si riempie di luci e l’aria di scoppi assordanti. Per molti è “festa”.

Per altri, invece, è paura, dolore e terrore puro.

I botti di fine anno non sono un gioco. Non sono innocui. E soprattutto non sono una tradizione da difendere a ogni costo, quando a pagarne il prezzo sono persone, cani, gatti e animali indifesi.

I botti fanno male alle persone: non è un’esagerazione

Ogni Capodanno porta con sé un bollettino che si ripete puntuale: feriti, ustioni, amputazioni, occhi persi, mani distrutte. Non parliamo di casi isolati, ma di una realtà che si rinnova ogni anno.

Basta un attimo:

un petardo esplode troppo presto,

un botto viene lanciato male,

un ordigno illegale scoppia tra le mani.

Le conseguenze possono essere permanenti. Mani mutilate, cicatrici che restano per tutta la vita, traumi psicologici profondi. Spesso le vittime sono ragazzi giovani o addirittura minorenni.

E anche chi non li usa non è al sicuro: chi passeggia, chi guarda dalla finestra, chi rientra a casa può essere colpito da frammenti, scoppi improvvisi o incendi.

Per i cani è un incubo che dura ore

Se per noi un botto dura un secondo, per un cane è come vivere sotto un bombardamento.

I cani non capiscono cosa stia succedendo. Non sanno che è “una festa”. Sentono solo esplosioni improvvise, fortissime, incontrollabili.

Le reazioni più comuni sono:

tremori incontrollabili;

respiro affannoso e tachicardia;

tentativi disperati di fuga;

panico totale.

Molti cani scappano, si perdono, finiscono investiti o non tornano più a casa.

Altri restano, ma vivono ore di terrore puro, nascosti sotto un letto, in un angolo, incapaci di calmarsi.

Ogni anno, dopo Capodanno, i rifugi si riempiono di cani smarriti. Alcuni non vengono mai reclamati.

I gatti soffrono in silenzio.

I gatti mostrano meno il loro dolore, ma lo vivono in modo altrettanto devastante.

Il rumore improvviso può causare:

stress acuto;

crisi respiratorie;

arresti cardiaci, soprattutto nei soggetti anziani o fragili.

Molti gatti fuggono dai balconi, si lanciano nel vuoto, scappano terrorizzati. Altri restano immobili, paralizzati dalla paura.

Sono vittime silenziose, spesso invisibili, ma reali.

Non è solo rumore: è violenza sonora

I botti non sono “solo rumore”. Sono violenza acustica.

Colpiscono:

anziani;

bambini piccoli;

persone con problemi cardiaci;

soggetti con disturbi dell’ansia o dello spettro autistico.

Creano panico, confusione, stress. Trasformano una notte che dovrebbe essere di festa in un momento di sofferenza per molti.

Una tradizione che non giustifica il dolore

Dire “si è sempre fatto” non è una giustificazione.

Una società civile cresce quando è capace di cambiare ciò che fa male.

Sempre più città stanno dicendo basta ai botti, promuovendo alternative:

spettacoli di luci;

fuochi silenziosi;

eventi condivisi, sicuri, rispettosi.

Festeggiare non significa fare rumore.

Festeggiare significa non far soffrire nessuno.

Conclusione: scegliere di non usare botti è un atto di umanità

Ogni botto è uno spavento.

Ogni esplosione è una possibile ferita.

Ogni petardo è una paura che non possiamo giustificare.

Scegliere di non usare botti di fine anno significa:

proteggere le persone;

salvare cani e gatti;

rispettare chi non ha voce.

Un nuovo anno dovrebbe iniziare con un gesto di civiltà, empatia e responsabilità.

Il vero segno di maturità non è il rumore che facciamo, ma il rispetto che dimostriamo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati