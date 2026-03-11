Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Bocciatura del terzo mandato, Anci Sicilia: “Ennesima anomalia normativa, ripensare la specialità”

Mar 11, 2026

Palermo – “Prendiamo atto che l’Assemblea regionale siciliana ha bocciato ancora una volta la norma che avrebbe consentito di adeguare la disciplina sui mandati dei sindaci a quella vigente a livello nazionale e alle indicazioni più volte espresse, a tutela dei diritti fondamentali, dalla Corte costituzionale, da ultimo con la recente sentenza n. 16 del 2026 relativa alla legge regionale della Valle d’Aosta”. Lo dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale di ANCI Sicilia.
“Dopo quanto già avvenuto in occasione dell’approvazione della legge ‘Norme riguardanti gli enti locali’, l’esito di questa votazione del Parlamento regionale siciliano ci induce a porre una domanda molto semplice: è davvero utile ai territori — e quindi alla Sicilia — mantenere una specialità in materia di ordinamento degli enti locali che produce norme in contrasto con l’impianto nazionale e con la giurisprudenza costituzionale?” – aggiungono i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani – Oppure sarebbe più saggio e utile prevedere un sistematico adeguamento alle norme approvate a livello nazionale, evitando conflitti interpretativi, incertezze applicative e un continuo contenzioso che finisce per ricadere sui comuni e, in ultima istanza, sugli interessi degli stessi cittadini?”.
“Questo – conclude il presidente di ANCI Sicilia – è l’interrogativo che dobbiamo avere il coraggio di porci d’ora in avanti”.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

Mar 12, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Terzo mandato, l’ARS dice ancora no: a Campobello si apre definitivamente una nuova fase politica

Mar 11, 2026
Campobello di Mazara Mazara del Vallo

Sicurezza stradale sulla SP51: il consigliere Francesco Foggia chiede una rotatoria all’ingresso di Torretta Granitola

Mar 11, 2026

You missed

Campobello di Mazara

Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
Castellammare del Golfo

Riapertura riserva dello Zingaro

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
DALLA PROVINCIA

Poste Italiane: Frode a cittadina in provincia di Trapani sventata da personale dell’ufficio postale

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
Mazara del Vallo

MAZARA DEL VALLO: DISTRUGGE CON UN ASCIA IL CITOFONO E IL DEFIBRILLATORE DELLA CASERMA.

12 Marzo 2026 Redazione Redazione