Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Sicilia

Beni culturali, restaurata chiesa a Villagrazia di Carini. Scarpinato: «Interventi in tutta la regione, il nostro patrimonio va curato»

Gen 9, 2026

Si sono conclusi i lavori di restauro del tetto della chiesa settecentesca di San Francesco, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo.
L’intervento, realizzato in poco meno di un anno e con un investimento di circa 40 mila euro stanziati dall’assessorato regionale dei Beni culturali, ha consentito il rifacimento della copertura dell’unica aula rettangolare, che risultava totalmente scoperta, e della porzione sovrastante l’altare. Quest’ultima, gravemente compromessa dalle infiltrazioni meteoriche, era protetta da un tetto a due falde con struttura lignea ormai fatiscente. Oltre al rifacimento della copertura, sono state completate anche le opere accessorie, tra cui grondaie e pluviali, indispensabili per garantire una corretta protezione dell’edificio nel tempo.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Pugliesi Costruzioni srl, con sede ad Alcamo (Trapani), su progetto redatto dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Palermo.
«Questi interventi – dice l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – rientrano tra i lavori di somma urgenza che stiamo portando avanti su tutto il territorio regionale. Il nostro patrimonio ha bisogno di costante manutenzione e cura».

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Sicilia

Palermo intitola una strada a fratel Biagio Conte nel terzo anniversario della sua scomparsa

Gen 10, 2026
ITALIA Sicilia

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: scossa avvertita in tutta la Sicilia Orientale, Protezione Civile in allerta

Gen 10, 2026
Sicilia

Catania: Morto Pippo Baudo, il cordoglio del sindaco e del presidente del consiglio comunale

Ago 16, 2025

You missed

Campobello di Mazara

Quando la domenica diventa cinema

11 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Palermo intitola una strada a fratel Biagio Conte nel terzo anniversario della sua scomparsa

10 Gennaio 2026 Redazione Redazione
ITALIA Sicilia

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: scossa avvertita in tutta la Sicilia Orientale, Protezione Civile in allerta

10 Gennaio 2026 Redazione Redazione
TRAPANI

Pesca, al via il piano di Capacity Building: 28 corsi gratuiti per 160 pescatori delle marinerie trapanesi

10 Gennaio 2026 Redazione Redazione