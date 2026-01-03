Campobello News

Campobello di Mazara

BAGNO DI CAPODANNO A TRE FONTANE, IN 150 SFIDANO VENTO E ACQUA FREDDA PER DARE IL BENVENUTO AL 2026

Gen 3, 2026

 

 

 

 

Centocinquanta partecipanti hanno preso parte al bagno di Capodanno, organizzato dall’associazione “Stanchi ma non troppo” e dalla Pro Loco Costa di Cusa sulla spiaggia di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Quest’anno l’iniziativa, nata per gioco tra amici, è giunta alla decima edizione diventando ora occasione di promozione turistica per far vivere il mare d’inverno. Stamattina nella spiaggia antistante il lido “Monnalisa beach” si sono radunati atleti e gente comune provenienti da diversi paesi della provincia di Trapani ma anche alcuni turisti che si trovano in vacanza sul territorio. Nonostante le folate di vento di scirocco e l’acqua fredda il tuffo è avvenuto al termine del countdown e a suon di musica per dare così il benvenuto al 2026. All’iniziativa ha presenziato anche il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione. «Auguro a ognuno dei partecipanti i migliori auguri per l’avvento del nuovo anno e all’intera città rivolgo il mio augurio per un 2026 di salute, pace e serenità». A fare il tuffo anche ragazzi, bambini, donne e l’atleta diversamente abile Fausto Firreri.

 

 

 

 

 

 

 

 

