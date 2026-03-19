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“Azione a Campobello: Lombardo segretario, Mangiaracina candidato sindaco”

Mar 19, 2026

“Azione a Campobello: Lombardo segretario, Mangiaracina candidato sindaco”Domani, alle ore 18, presso i locali del Ristorante Nettuno, verrà ufficializzata la nomina a segretario del partito Azione del signor Giuseppe Lombardo. All’evento parteciperanno, oltre al direttivo locale di Azione, il segretario provinciale Dott. Salvatore Ficili e l’eurodeputata Sonia Alfano, rappresentante di spicco del partito a livello nazionale.

La nomina di Lombardo rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza di Azione sul territorio campobellese, puntando a consolidare le iniziative politiche del partito nella provincia.

A seguire, alle ore 19, Azione presenterà ufficialmente la candidatura di Daniele Mangiaracina come candidato sindaco della coalizione Rinascita Campobellese, di cui il partito ha aderito ufficialmente. L’evento segna l’avvio della campagna elettorale e l’impegno della coalizione per un programma condiviso a favore dello sviluppo locale.

Il doppio appuntamento si configura come un momento di grande rilevanza politica per Campobello di Mazara, offrendo l’occasione per discutere progetti, iniziative e strategie future per la città.

Di Redazione Redazione

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