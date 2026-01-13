AVIS Campobello, il 2026 inizia con il cuore: 37 sacche nella prima giornata di donazione

CAMPOBELLO DI MAZARA, 11 gennaio 2026 – Il nuovo anno si apre nel segno della solidarietà a Campobello di Mazara. L’AVIS Comunale inaugura il 2026 con un risultato che parla chiaro e lascia ben sperare: 37 sacche di sangue raccolte nella prima giornata dell’anno, un dato che conferma l’entusiasmo, la partecipazione e il grande senso civico dei donatori campobellesi.

Un risultato che non arriva per caso, ma che si inserisce in un percorso di crescita costante, costruito giorno dopo giorno grazie al lavoro dell’associazione e alla risposta concreta della comunità.

Un 2025 da record e una comunità sempre più solidale

Il dato registrato oggi segue un anno, il 2025, che può essere definito senza esitazioni storico per l’AVIS di Campobello di Mazara. Con 986 sacche di sangue complessivamente raccolte, l’associazione ha raggiunto il secondo miglior risultato di sempre, confermandosi come una delle realtà più attive e virtuose del territorio provinciale.

Numeri che vanno oltre le statistiche e che si traducono in vite salvate, interventi chirurgici possibili, terapie garantite. Dietro ogni sacca c’è un gesto semplice ma potentissimo: quello di chi sceglie di donare una parte di sé per il bene degli altri.

Le parole del presidente

«Iniziare il 2026 con 37 sacche raccolte in un solo giorno ci riempie di orgoglio e di speranza», commenta il presidente dell’AVIS Comunale di Campobello di Mazara, Baldo Stallone.

«Il traguardo delle 986 sacche raggiunto lo scorso anno era ambizioso, ma la risposta dei cittadini è stata straordinaria. Vedere insieme giovani, nuovi donatori e donatori storici, tutti con il sorriso, dimostra che la cultura della donazione è ormai profondamente radicata nella nostra comunità».

Il calendario completo delle donazioni 2026

L’AVIS Comunale ha già definito il calendario ufficiale delle giornate di donazione per tutto il 2026, per consentire a cittadini e donatori di programmare con anticipo la propria partecipazione:

Gennaio: 11 – 18 – 25

Febbraio: 1 – 8 – 21 (sabato)

Marzo: 1 – 8 – 15 – 27 (venerdì)

Aprile: 12 – 19 – 30 (giovedì)

Maggio: 10 – 17 – 29 (venerdì)

Giugno: 7 – 14 – 21 – 28

Luglio: 4 (sabato) – 17 (venerdì) – 25 (sabato)

Agosto: 7 (venerdì) – 29 (sabato)

Settembre: 6 – 13 – 20 – 27

Ottobre: 11 – 18 – 30 (venerdì)

Novembre: 8 – 15 – 22 – 29

Dicembre: 4 (venerdì) – 28 (lunedì)

Un invito che vale tutto l’anno

L’AVIS ricorda che l’emergenza sangue non conosce pause e che il contributo di ogni singolo donatore è fondamentale. Donare sangue significa garantire cure salvavita, affrontare le urgenze sanitarie e sostenere quotidianamente il sistema sanitario.

A Campobello di Mazara la solidarietà non è uno slogan, ma una pratica concreta. E il 2026 è appena cominciato nel modo migliore: con un gesto che salva vite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati