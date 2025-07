Avis Campobello di Mazara ricorda Paolo Borsellino: giornata di raccolta e cerimonia per la legalità

Campobello di Mazara ricorda Paolo Borsellino: giornata di raccolta e cerimonia per la legalità

Sabato 19 luglio, Campobello di Mazara si unirà in un gesto concreto di memoria e impegno civile, con una giornata straordinaria di raccolta del sangue e una cerimonia di commemorazione della Strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi.

L’iniziativa, organizzata dall’AVIS di Campobello di Mazara in collaborazione con il Comune, rappresenta non solo un doveroso omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno della comunità nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.

Dettagli della cerimonia:

📍 Luogo: Murales in via Sandro Pertini

🕙 Orario: ore 10.00

Durante la cerimonia verranno deposte corone d’alloro e condivisi momenti di riflessione, per ricordare insieme coloro che, con coraggio e senso del dovere, hanno rappresentato un faro di speranza per il nostro Paese.

Un doppio gesto di solidarietà

La giornata sarà anche occasione per donare il sangue: un atto semplice ma prezioso, che salva vite e contribuisce a rafforzare il legame tra salute, altruismo e impegno civico.

Un invito alla partecipazione

La presenza di ciascun cittadino sarà un segno concreto di adesione ai valori della legalità, della giustizia e della memoria. Partecipare significa dire no alla mafia e sì a un futuro fondato sul rispetto, la solidarietà e la responsabilità collettiva.

🩸 Donare il sangue e onorare chi ha dato la vita per un’Italia più giusta: due modi per testimoniare il nostro impegno. Vi aspettiamo numerosi.

Avis – Sezione di Campobello di Mazara

