AVIS Campobello celebra il successo dei Giochi Senza Frontiere

🌟 Campobello di Mazara, successo straordinario per i “Giochi Senza Frontiere” dell’AVIS

Un pomeriggio di sorrisi, sport e amicizia: è questo il bilancio della manifestazione “Giochi Senza Frontiere”, organizzata dall’AVIS comunale di Campobello di Mazara in collaborazione con il Club Nautico di Torretta Granitola.

L’evento, che ha visto una straordinaria partecipazione di giovani e famiglie, ha trasformato la suggestiva località marinara in un grande palcoscenico di divertimento e aggregazione.

🤝 Valori e comunità al centro

L’obiettivo dell’AVIS era chiaro: creare un’occasione in cui i ragazzi potessero vivere momenti di gioia all’insegna di valori autentici come lo spirito di squadra, la lealtà e la collaborazione. Missione pienamente riuscita.

Le sfide e le prove dei Giochi hanno acceso l’entusiasmo dei partecipanti, regalando al pubblico momenti indimenticabili e un’energia contagiosa che ha superato ogni aspettativa.

🎉 Un successo che unisce

Il trionfo dell’iniziativa dimostra ancora una volta l’importanza di investire nei giovani e nel loro futuro, offrendo spazi di crescita, condivisione e socialità.

Merito non solo dei ragazzi, ma anche dei tanti volontari dell’AVIS, delle famiglie e del Club Nautico, che con passione e impegno hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

❤️ L’impegno dell’AVIS per la comunità

L’AVIS comunale di Campobello di Mazara si conferma protagonista attiva della vita cittadina, non solo nella promozione della donazione del sangue, ma anche nella costruzione di momenti che rafforzano il tessuto sociale.

Con questa iniziativa, l’associazione ribadisce il suo ruolo di punto di riferimento per i giovani e le famiglie, e guarda già al futuro con nuove idee e progetti.

“Investire nei ragazzi significa investire nella comunità e nel domani. L’AVIS continuerà ad esserci, con lo stesso entusiasmo, per diffondere stili di vita sani, valori positivi e l’importanza del volontariato.”

Comunicato stampa Avis Campobello di Mazara

