WWF: Pietro Ciulla nominato Delegato Regionale per la Sicilia del WWF Italia

WWF SICILIA NORD OCCIDENTALE INFORMA

Il consiglio direttivo del WWF Sicilia Nord Occidentale comunica a soci e simpatizzanti quanto segue:

Nota della Presidenza del WWF Italia:

Nella riunione del 17 dicembre 2021 il Consiglio Nazionale ha nominato Delegato WWF per la Sicilia il Dott. Pietro Ciulla.

Il Consiglio Nazionale si è espresso dopo aver preso atto delle dimissioni presentate dal Dr. Franco Andaloro dall’incarico di Delegato, e dell’istruttoria del Direttore Generale, sentite anche le Organizzazioni Aggregate.

Conseguentemente a tutto ciò, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, acquisiti anche i pareri dai Consiglieri e dal Collegio Sindacale, il Consiglio Nazionale ha deliberato la sua nomina a Delegato WWF per la Regione Sicilia.

A seguito della ratifica ufficiale della nomina di Pietro Ciulla il Vicepresidente Giorgio De Simone ha avvisato i soci con il seguente messaggio:

Cari soci oggi è arrivata la nota ufficiale della nostra Presidente Donatella Bianchi dell’incarico al nostro Pietro Ciulla a Delegato regionale di WWF ITALIA per la Sicilia. Un incarico pienamente meritato che corona la grande passione di Pietro per la nostra amata Sicilia. AUGURI A PIETRO !

Il commento di Pietro Ciulla:

Carissimi Soci e Socie,

Vi ringrazio per l’affetto che mi state dimostrando. Sono gratificato di questo incarico che mi stimolerà ancora di più ad affrontare nuove sfide, maggiori onori ma anche maggiori oneri! è naturale che sia così e li accetterò serenamente.

Ma una cosa mi è sempre ben chiara in mente, da soli non si va mai da nessuna parte. Merito di questo incarico è anche Vostro che avete dato forza, con la Vostra adesione e disinteressata partecipazione al WWF Sicilia Nord Occidentale e quindi a me e al gruppo di soci attivisti.

Un grazie particolare a tutti i membri del Consiglio Direttivo e al Vice Presidente Giorgio De Simone che in questa prima fase mi sostituirà degnamente.

Io resterò un semplice socio del WWF Sicilia Nord Occidentale per motivi di incompatibilità ma sempre vicino a tutti Voi come, sono sicuro, Voi tutti mi supporterete col solito affetto.

Ancora un grazie a tutti !!

Come da statuto del WWF Sicilia Nord Occidentale, il consiglio direttivo ha preso atto e accettato la sospensione dalla carica di Presidente presentata da Pietro Ciulla.

In rispetto allo stesso statuto, il Vicepresidente in carica, Giorgio De Simone, farà le veci di Presidente pro tempore (art.13 comma 5) e il Dott. Francesco Paolo Palazzo, come primo dei non eletti, assume la carica di consigliere per rispettare il numero dispari nel consiglio direttivo (art. 12 comma 4 e 5).

Inoltre, nella riunione del consiglio direttivo, che ha ufficializzato tali variazioni, è stato eletto un secondo Vicepresidente, il consigliere Girolamo Valenti.

