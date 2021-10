VINITALY – COLDIRETTI LOMBARDIA: LUGANA AL TOP PER VENDITE IN ANNO COVID

Vinitaly, Lugana al top per vendite nell’anno Covid

Vitigni lombardi in mostra a Casa Coldiretti a Verona

Nell’anno del Covid gli italiani riscoprono i vini autoctoni che occupano tutti i primi dieci posti della bottiglie che hanno fatto registrare il maggior incremento dei consumi in valore con il Lugana, una delle DOC prodotte in Lombardia, che guida la classifica con un aumento delle vendite del 49% nel 2021. E’ quanto afferma la Coldiretti Lombardia in base all’analisi della Coldiretti su dati Infoscan Census relativi ai primi nove mesi dell’anno, diffusa in occasione del Vinitaly Special Edition di Verona.

La speciale top ten – sottolinea la Coldiretti – evidenzia risultati sorprendenti con un profondo cambiamento nelle abitudini di consumo degli italiani, che con la pandemia premiano anche negli acquisti di vino le produzioni legate al territorio, da quelle più blasonate a quelle che negli ultimi anni hanno saputo conquistarsi un fiorente mercato. Nella classifica dei primi dieci vini che nel periodo considerato in Italia hanno fatto registrare il maggior incremento delle vendite, infatti, nessuno è internazionale. Alle spalle del Lugana si posizionano: il Brunello di Montalcino toscano (+47%), il Barolo piemontese (+43%), il Sagrantino di Montefalco dell’Umbria (+42%), il Valpolicella veneto (+31%), il Nebbiolo piemontese (+31%). Chiudono la top ten il Valpolicella Ripasso del Veneto (+31%), la Ribolla del Friuli Venezia Giulia (+30%), la Passerina marchigiana (+20%) e il Grillo di Sicilia (+20%).

Alla fiera di Verona – continua la Coldiretti regionale – presso lo spazio di Casa Coldiretti, nel padiglione 4 stand 3D, è stata inoltre allestita la prima mostra dei grappoli d’Italia. Nell’esclusivo salone dove scoprire la grande biodiversità e qualità delle produzioni nazionali si trovano anche alcuni dei vitigni lombardi come la Croatina e il Fortana.

Il vino – spiega la Coldiretti – è il prodotto italiano più esportato all’estero con il valore delle esportazioni che sono cresciute del +15% nel 2021 per raggiungere, secondo le proiezioni di Coldiretti, per la prima volta quota 7,2 miliardi di euro a fine anno. Le vendite all’estero dei vini lombardi – precisa la Coldiretti regionale – hanno fatto registrare un +11,7% nei primi sei mesi del 2021. Le bottiglie Made in Italy – sottolinea la Coldiretti – sono destinate per circa il 70% a Docg, Doc e Igt e il restante 30% per i vini da tavola. A livello lombardo, invece, ben il 90% dei vini prodotti sono a Denominazione di qualità grazie a 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt.

Il consumo pro capite di vino in Italia si attesta sui 33 litri all’anno con una sempre maggiore attenzione alla qualità, alla storia del prodotto, ai legami con i territori che spingono italiani e stranieri anche alla scoperta di cantine e aziende.Nonostante le difficoltà del clima – conclude la Coldiretti – l’Italia resta leader mondiale della produzione di vino davanti a Francia e Spagna, i due principali competitor a livello internazionale, con una produzione che quest’anno, seppur in calo del 10% sfiorerà i 44,5 milioni di ettolitri, secondo le previsioni della Commissione Europea.

