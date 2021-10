Vaccino covid, in Italia “superata quota 85% per prime dosi”: il report

Vaccino covid, “superata quota 85% per prime dosi”: il report.

Lo fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus guidata da Figliuolo: “Solo ieri oltre 73mila dosi, +34% rispetto a inizio settimana”.

Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid, un numero pari all’85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni, secondo l’aggiornamento di stamattina, ha superato 87 milioni. È quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, riferendo i dati dell’ultimo aggiornamento del report vaccini anti-Covid.

Sono quasi otto milioni (7.958.368) gli italiani che non si sono ancora vaccinati. In particolare non si sono sottoposti ancora a prima dose 224.640 over 80, 473.590 nella fascia 70-79, 810.226 nella fascia 60-69, 1.360.210 nella fascia 50-59, 1.609.189 40-49enni, 1.281.312 30-39enni, 832.765 nella fascia 20-29 e 1.366.436 nella fascia 12-19.

In ambito europeo l’Italia si pone ben al di sopra della media Ue, davanti a Francia e Germania per numero di somministrazioni e vaccinati totali in proporzione alla popolazione, sottolinea la struttura commissariale.

Per quanto riguarda le prime dosi, è positivo il trend registrato nel corso degli ultimi giorni: ieri sono state registrate 73.296 inoculazioni, con un incremento di oltre il 34% rispetto all’inizio della settimana.

Secondo il report settimanale vaccini in pubblicazione oggi, le percentuali di prime dosi/dosi uniche per fasce di età sono rispettivamente pari a 12-19 anni 70,47%, 20-29 anni 86,15%, 30-39 anni 81,14%, 40-49 anni 81,69%, 50-59 anni 85,91%, 60-69 anni: 89,27%, 70-79 anni 92,13%, over 80 95,08%.

Fonte: www.adnkronos.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...