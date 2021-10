Un anno dalla nascita dell'”Archeoclub Campobello di Mazara – Cave di Cusa”

Ai soci dell’Archeoclub “Campobello di Mazara-Cave di Cusa” e ai cittadini tutti,

la nostra associazione compie oggi il suo primo anno di vita ufficiale. Al 22 ottobre del 2020 data infatti la sua registrazione all’Agenzia delle Entrate . Ci sentiamo senz’altro di affermare che questo anno, intenso e tribolato, abbia segnato un bilancio pienamente positivo. Da un lato, infatti, vi è il costante impegno profuso da tutti i soci nel portare avanti le numerose iniziative che abbiamo promosso in questi mesi; dall’altro ci sono tutti i cittadini e i simpatizzanti che ci sono stati vicini, che ci hanno supportati, tramite proposte, idee, segnalazioni, o anche solo curiosando tra le nostre pagine sui social network, desiderosi di approfondire le conoscenze sulle storie e le testimonianze del nostro territorio che rischierebbero altrimenti di rimanere inosservate o di cadere nel dimenticatoio.

Il nostro proposito per gli anni a venire è dunque innanzitutto quello di affermarci sempre di più come presidio per la conservazione e la valorizzazione delle bellezze, archeologiche e non, che abbiamo la fortuna di avere nel nostro comprensorio, e, parallelamente, quello di offrire a tutti i cittadini un sicuro punto di riferimento per le ricerche, gli approfondimenti e i confronti sulle tematiche a noi care. Affinché ciò sia possibile, però, è indispensabile anche la collaborazione di tutti voi, che – ne siamo sicuri – continuerete a offrirci con passione e affetto.

IL PRESIDENTE DELL’ARCHEOCLUB

ANTONINO GULOTTA

