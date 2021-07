Udine. Carabinieri (TPC): Restituito al Consolato d’Austria un prezioso manoscritto

Manoscritto storico restituito al Consolato Generale d’Austria di Milano dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

Il volume “Statuten für den Kaiserlich Österreichischen Franz Josef orden”, pubblicato nel 1918, è stato restituito al Console Wolfgang Marchardt per conto del dott. Clemens Mantl, Console Generale d’Austria a Milano, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, Magg. Lorenzo Pella.

Il libro storico è stato riconsegnato al termine di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, intrapresa a seguito di un controllo amministrativo effettuato presso un esercizio commerciale di settore del capoluogo isontino. Il volume, destinato alla vendita per conto di un privato residente a Gorizia, ha attirato l’interesse dei militari in quanto edito nel 1908, redatto in lingua tedesca e attinente all’Imperatore d’Austria-Ungheria Francesco Giuseppe. Nello sfogliare le prime pagine sono stati notati timbri e segni distintivi di appartenenza del tomo alla Biblioteca del Ministero delle Finanze del Deutch-Österreich, Bibliothek der deutschösterreichischen Staatsamtes der Finanzen.

La verosimile proprietà austriaca ha spinto i Carabinieri del Reparto specializzato dell’Arma a procedere con il sequestro d’iniziativa del volume. Gli accertamenti successivi, svolti anche grazie alla preziosa collaborazione fornita dall’Associazione Biblioteca Austriaca, che ha una sede presso l’Università degli Studi di Udine, hanno consentito confermare che il tomo apparteneva al Ministero delle Finanze dell’entità statale sorta nel 1918 (Deutsch-Österreich) immediatamente dopo la caduta dell’Impero Austro-Ungarico (“embrione” della moderna Repubblica d’Austria).

Sono stati attivati anche canali di cooperazione internazionale di polizia che, attraverso InterpolAustria, hanno confermato l’appartenenza del volume alla collezione della Biblioteca del Ministero Federale delle Finanze di Vienna, dove fu integrato a seguito della soppressione del Gabinetto Imperialregio avvenuta il 14 gennaio 1919. Restano ignote le circostanze a seguito delle quali il tomo fuoriuscì illecitamente dalla Biblioteca federale.

Nessuna responsabilità è stata rilevata a carico del mandatario alla vendita, mentre il mandante è stato iscritto nel registro degli indagati perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione dall’Autorità Giudiziaria e la sua posizione è ancora pendente.

Il prezioso e raro volume storico verrà presto riaccorpato alla collezione ministeriale viennese, dove potrà essere consultato dagli appassionati e studiosi di quel tumultuoso periodo storico che stravolse gli equilibri geopolitici europei facendo di Vienna la capitale di una Repubblica e di Gorizia “città redenta” del Regno d’Italia.

